Greet Minnen sukkelt met voetblessure

Greet Minnen trainde vandaag niet mee met de Belgische Fed Cup-selectie die zich in Kortrijk voorbereidt op de ontmoeting met Kazachstan, met als inzet een ticket voor de finaleweek. De nummer 104 van de wereld heeft een voetblessure.

Kapitein Johan Van Herck gaf tijdens een persmoment meer uitleg bij de afwezigheid van de 22-jarige Minnen. “Greet sukkelt al enkele weken, maanden met haar linkervoet. Met de medische staf hebben we hier een extra medisch onderzoek gepland. Daarom is ze nu niet aanwezig.”

Volgens Van Herck is de blessure niet al te ernstig. “Alles lijkt wel OK. We moeten ons niet te veel zorgen maken.”

Of (een fitte) Minnen überhaupt in actie zal komen, is nog maar de vraag. Voor de twee enkelspelen rekent Van Herck immers op Elise Mertens (WTA 19) en Kirsten Flipkens (WTA 81). Ysaline Bonaventure (WTA 115) vervolledigt de selectie. Alison Van Uytvanck (WTA 47), de partner van Minnen, stelde zich niet beschikbaar.

