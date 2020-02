Frans-Amerikaanse schrijver George Steiner overleden

De Frans-Amerikaanse schrijver en literatuurwetenschapper George Steiner is gisteren overleden in zijn woning in Cambridge, in het Verenigd Koninkrijk. Steiner werd geboren in 1929 in Parijs. De schrijver vluchtte in 1940 met zijn Oostenrijkse Joodse ouders voor het opkomend nazisme naar de Verenigde Staten. Later werd hij professor in de literatuurwetenschappen aan hoog aangeschreven universiteiten als die van Oxford.

Zijn bekendste werk is “Na Babel” (1975). Daarnaast schreef hij ook essays voor kranten als The Economist en The Guardian.

Bron: Belga