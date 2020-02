Eén dode, vijf zwaargewonden en 44 lichtgewonden na ongeval in Beverentunnel

Bij een ongeval met onder meer twee bussen in de Beverentunnel op de Antwerpse R2 zijn één dode, vijf zwaargewonden en 44 lichtgewonden gevallen. Dat zegt de federale politie. Alle gewonden zijn intussen afgevoerd. 65 andere betrokkenen bleven ongedeerd, ook zij zouden intussen bijna allemaal van de plaats van het ongeval geëvacueerd zijn. De tunnel blijft wel nog een tijd afgesloten. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, zal nog worden onderzocht door een verkeersdeskundige die inmiddels ter plaatse is geroepen. Er heeft allicht een kettingbotsing in de staart van een file plaatsgevonden tussen verschillende voertuigen die achter elkaar reden: een vrachtwagen, twee bussen en een personenwagen. Die laatste raakte tussen de vrachtwagen en een van de bussen gekneld. Het dodelijk slachtoffer zou dan ook in de wagen zijn gevallen.

Het medisch interventieplan werd ingeschakeld om het grote aantal (licht)gewonden snel naar verschillende ziekenhuizen te kunnen afvoeren. Het Rode Kruis ontfermde zich intussen over de betrokkenen die niet gewond raakten. Ook zij werden, onder meer met opgevorderde bussen van De Lijn, vervolgens weggebracht van de plaats van het ongeval. De takeling van de voertuigen zal echter nog een hele tijd duren. De Beverentunnel blijft dan ook nog tot nader order afgesloten, stelt de politie. Het verkeer moet een bovengrondse omleiding volgen in beide richtingen, maar dat verloopt moeizaam. Over langere afstand rij je beter om via de R1.

bron: Belga