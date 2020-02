Coronavirus – Zo’n 3.700 personen zitten in quarantaine aan boord van Japans cruiseschip

Op een Japans cruiseschip zitten duizenden mensen dinsdag in quarantaine nadat bij een vroegere passagier het coronavirus is vastgesteld. De man vloog midden januari van Japan naar China en reisde vervolgens met het Diamond Princess-schip naar Hongkong, waar hij afstapte. Zaterdag werd bij de man, een tachtiger, het virus vastgesteld.

Nadat het schip aanmeerde in de haven van Yokohama, ten zuiden van Tokio, gingen tientallen gezondheidswerkers aan boord om de gezondheid van de 2.666 passagiers en 1.045 bemanningsleden te controleren, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Niemand mag het schip verlaten tot dinsdagavond, berichten lokale media. Volgens Kyodo News voelen zeker zeven mensen zich niet goed.

In Japan zijn tot nu toe twintig gevallen van het coronavirus vastgesteld.

Bron: Belga