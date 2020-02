Coronavirus – Wereldbank roept landen op om gezondheidstoezicht te versterken

De Wereldbank heeft maandag alle landen opgeroepen om “de gezondheidstoezicht en hun reactie” op de epidemie van het nieuwe coronavirus “te versterken”. Verder laat de Wereldbank in een persbericht weten “dat de financiële en technische middelen snel gemobiliseerd zullen worden om de getroffen landen te ondersteunen”. “We roepen alle landen op om hun gezondheidstoezicht en de gegeven reacties te versterken, wat essentieel is om de verspreiding van deze epidemie en van degenen die in de toekomst kunnen ontstaan, te beheersen”, klinkt het.

De Wereldbank verklaart dat ze “nauw (samenwerkt) met internationale partners om de internationale respons te versnellen om landen te helpen deze wereldwijde gezondheidscrisis te beheersen”.

Met 425 doden in China, heeft het nieuwe coronavirus in het land al meer levens geëist dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden. Tijdens de SARS-epidemie overleden in 2002 en 2003 op het Chinese vasteland 349 mensen aan de gevolgen van dat coronavirus. Het wereldwijde dodental bedroeg toen 774.

De Wereldbank probeert momenteel de “economische en sociale gevolgen” in kaart te brengen en te beoordelen. Verder zal ze China ondersteunen om op de epidemie te reageren, vooral om het herstel van de economie te kunnen verzekeren.

Ze belooft “klaar te staan om alle landen die klant zijn bij de Wereldbank te ondersteunen, en vooral de armste en meest kwetsbare landen”. Bedoeling is “om de toekomstige gevolgen van de crisis” te kunnen beheersen.

