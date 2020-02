Coronavirus: meeste teruggekeerde Nederlanders thuis in quarantaine

De meerderheid van de vijftien Nederlanders die uit de door het nieuwe coronavirus getroffen Chinese regio Wuhan zijn geëvacueerd, mogen thuis in quarantaine zitten. Dat zegt Ronald ter Schegget, arts van Gemeentelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost. De rest van de geëvacueerden gaat naar een centrale plek in quarantaine omdat de thuissituatie niet geschikt is of omdat mensen hier zelf voor kiezen. “De mensen die thuis in quarantaine zitten, krijgen van ons bepaalde spelregels mee. Ze moeten in de woning blijven, ze mogen niet de tuin in of het balkon op. Ook mogen ze geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen”, aldus Ter Schegget. Daarbij moeten ze een eigen kamer hebben en mogen ze niet hetzelfde bed delen met hun partner. Dat laatste geldt niet als de partner ook naar China is geweest. Ook moeten ze twee meter afstand bewaren van hun huisgenoten.

De huisgenoten mogen wel gewoon het huis verlaten en met andere mensen in contact komen. Iemand die in quarantaine gaat is volgens het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet ziek, maar heeft mogelijk contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie.

Bron: Belga