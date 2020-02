Coronavirus – Dodelijk slachtoffer vastgesteld in Hongkong

Een 39-jarige man die besmet was met het nieuwe coronavirus is in Hongkong om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten dinsdag. Het gaat om de eerste dode in de semi-autonome regio en de tweede buiten het Chinese vasteland sinds het begin van de epidemie. Het slachtoffer is een inwoner van Hongkong die op 21 januari naar de Chinese stad reisde, het epicentrum van de epidemie. Twee dagen later ging hij terug naar huis.

Er werd eerder al een dode geregistreerd, het ging om een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd.

Bron: Belga