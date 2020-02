Bijna 100.000 Vlaamse scholieren doen mee met Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International

Bijna 100.000 leerlingen in meer dan 550 lagere en middelbare scholen in Vlaanderen gaan op vrijdag 7 februari aan de slag met mensenrechten en de verdediging ervan. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International Vlaanderen, die de 29ste editie van “Schrijf-ze-VRIJdag” organiseert. De scholieren zullen schrijven voor jonge mensenrechtenverdedigers die onder vuur liggen in Griekenland, de Filipijnen, Canada en Nigeria. “Tijdens de Schrijf-ze-VRIJdag komen leerlingen alles te weten over mensenrechten en het belang ervan”, meldt Amnesty International. “Ze leren hoe ze voor hun eigen rechten en die van anderen kunnen opkomen. De logische volgende stap is zelf actievoeren voor de mensenrechten. In de eerste plaats door brieven te schrijven om mensenrechtenschendingen te stoppen, maar op verschillende scholen worden ook een boel andere leuke activiteiten georganiseerd, zoals knutselen, muziekoptredens en toneeltjes.”

Op deze Schrijf-ze-VRIJdag vraagt Amnesty International aandacht voor jonge mensenrechtenverdedigers, jongeren die opkomen voor hun rechten en die van anderen, en die net daarom soms het slachtoffer worden van geweld, intimidatie, vervolging of andere misbruiken.

bron: Belga