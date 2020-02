Audit Vlaanderen start vooronderzoek naar exclusiviteitscontracten VRT

Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, is een vooronderzoek gestart naar de werking rond exclusiviteitscontracten bij de VRT. Het vooronderzoek moet nagaan “of er al dan niet indicaties worden aangetroffen die zouden wijzen op mogelijke onregelmatigheden”. De openbare omroep startte ondertussen ook een interne audit. Dat schrijft het weekblad Knack. Op basis van het resultaat van het vooronderzoek beslist Audit Vlaanderen later of al dan niet een forensische audit wordt opgestart. Zo’n forensische audit onderzoekt of er sprake is van fraude. Mocht het onderzoek strafrechtelijke feiten blootleggen, dan wordt het rapport doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of naar het parket.

Ook het intern auditcomité van de VRT zou zelf een interne audit begonnen zijn naar het systeem rond exclusiviteitscontracten, melden verschillende bronnen aan Knack. Onder meer de vakbonden waren vragende partij voor het onderzoek.

Het is niet duidelijk om welke exclusiviteitscontracten het precies gaat. De afgelopen weken verschenen er echter verschillende berichten over de werkwijze van Peter Claes, directeur productie en media en de de facto nummer twee bij de VRT. Zo wees De Standaard op een opmerkelijk exclusiviteitscontract voor freelanceregisseur Ludovic Beun ter waarde van 650.000 euro bruto voor een looptijd van vijf jaar.

Het is volgens Knack twijfelachtig of de onderzoeken op tijd klaar zullen zijn om een rol te spelen in de professionele toekomst van Peter Claes. Interim-CEO Leo Hellemans zou binnen enkele dagen al de knoop willen doorhakken of Claes al dan niet aan boord wordt gehouden. Volgens verschillende bronnen dreigt een nieuwe escalatie binnen het directiecomité en bij een groot deel van het personeel indien Claes mag aanblijven.

bron: Belga