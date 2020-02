Afval stapelt zich op in straten van Parijs door staking tegen pensioenhervorming

In Parijs stapelt het afval zich in vele straten op, omdat de werknemers van drie afvalverbrandingsinstallaties staken tegen de geplande pensioenhervorming van de Franse regering. Dat meldt Le Parisien. Vlakbij de toeristische trekpleister Arc de Triomphe en in vele straten liggen bergen vuilniszakken. De verbrandingsovens worden al tien dagen geblokkeerd, en kunnen daarom niet zoveel afval verwerken. Vuilniswagens kunnen maar 1.900 ton afval per dag lozen, bijna 1.000 ton minder dan normaal.

Gisteren stemde het personeel over een voortzetting van de blokkade van de installaties tot 7 februari. Op vraag van Sytcom, de beheerder van de installaties, heeft politiecommissaris Didier Lallemant opnieuw personeel opgevorderd, om de ophaling te garanderen.

Tot nu toe waren het vooral de gebruikers van het openbaar vervoer die getroffen werden door de acties tegen de pensioenhervorming.

bron: Belga