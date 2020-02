ACV vreest voor tewerkstelling van 5.000 poetshulpen

Een tweehonderdtal poetshulpen heeft actiegevoerd voor het Ellipsgebouw in Brussel, waar het kabinet van Vlaams minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke (CD&V) is gevestigd. Ze klagen de afschaffing van de poetsdiensten binnen de gezinszorg aan. “We vragen dat de minister jobbehoud verzekert”, luidt het onder meer. Tot de actie was opgeroepen door ACV. De christelijke vakbond vindt het geen goed idee om poetshulp uit te besteden aan commerciële dienstenchequebedrijven. “Het gaat hier over zorgbehoevende mensen, zoals dementerende bejaarden, psychiatrische patiënten of mensen met zeer zware ziekten”, legt vakbondssecretaris Bart Vannetelbosch uit. “Het gaat om mensen die om een andere aanpak vragen en ook iets anders nodig hebben dan enkel een proper huis. Ze willen ook aandacht.”

Vannetelbosch wijst er ook op dat poetshulpen via de gezinszorg ook de vinger aan de pols kunnen houden. “De poetsvrouwen kunnen signaleren dat er iets fout aan het lopen is in een gezin, dat er bijvoorbeeld extra hulp moet komen of dat een persoon weer moet worden opgenomen in het rusthuis of een ziekenhuis”, zegt hij. “Dat kan niet gebeuren door een dienstenchequebedrijf.”

Precieze cijfers over hoeveel mensen een beroep doen op poetshulp via gezinszorg, heeft Vannetelbosch niet. “Maar wat de gehele gezinszorg betreft, gaat het toch om zowat 90.000 mensen.”

Maar niet alleen zij dreigen in de kou te komen staan, ook de zowat 5.000 poetshulpen die actief zijn via de gezinszorg. “Wij willen van de minister een engagement om jobbehoud te verzekeren bij die mensen”, zegt Vannetelbosch.

Een delegatie van ACV werd ook ontvangen op het kabinet van Beke voor overleg met de minister. Naast de intrekking van de plannen om de poetshulp uit de gezinszorg te halen, vraagt ACV ook een verhoging van de middelen voor de gezinszorg in het algemeen. De uitbreiding van het budget is “ondermaats”, zegt Vannetelbosch. “De komende regeerperiode zouden we 25 miljoen euro meer nodig hebben dan wat de regering nu plant. Dat is het minimum om het hoofd te bieden aan de vraag.”

Volgens Vannetelbosch leidt het tekort aan budget tot “kortere zorgbeurten waarbij de verzorgenden tot zes à zeven klanten per dag moet doen”. “Op die manier kunnen mensen niet voldoende geholpen worden.”

bron: Belga