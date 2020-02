AA Gent ontvangt Anderlecht in vol huis

De topper van de 25e speeldag in de Jupiler Pro League van komende vrijdag tussen ploeg in vorm AA Gent en recordkampioen RSC Anderlecht wordt voor een vol huis gespeeld in Gent. De Ghelamco Arena is volledig uitverkocht, zo laat AA Gent weten. De Buffalo’s staan in de competitie met een twaalf op twaalf achter hun naam en verloren dit seizoen voor eigen publiek nog maar twee keer punten. Zowel tegen Antwerp als competitieleider Club Brugge werd er gelijkgespeeld. Met een perfect rapport blijft Gent dan ook druk zetten op Club, dat negen punten meer telt en zondag voor een lastige verplaatsing naar Standard staat.

Bij Anderlecht blijft na twee krappe zeges tegen rode lantaarn Cercle Brugge (1-2) en Moeskroen (1-0) de hoop op deelname aan Play-off I levend. De Brusselaars staan momenteel op vier punten van de zesde plaats van Racing Genk, dat nog een zwaar programma heeft.

bron: Belga