Wereldkankerdag: Doneer je haar aan kankerpatiënten

Vandaag is het Wereldkankerdag. Speciaal daarvoor verzamelt Geef om Haar haarstaarten om er pruiken van te maken voor kankerpatiënten.

Veel mensen hebben wel eens te maken met kanker. Om te genezen volgen kankerpatiënten vaak een chemotherapie. Die behandeling kan leiden tot haaruitval en dat vinden patiënten niet altijd even leuk. Om haaruitval te verbergen dragen patiënten een pruik.

Pruiken bestaan in tal van kleuren en lengtes. Men kan een onderscheid maken tussen twee typen. Enerzijds heb je pruiken van echt mensenhaar die meer onderhoud vragen en minder lang meegaan, anderzijds heb je ook synthetische pruiken. Deze vragen minder onderhoud. Daarnaast kosten synthetische pruiken minder dan kapsels van echt mensenhaar.

Doneer je haar

Indien je patiënten wil helpen kan je ook een steentje bijdragen door zelf je haar te doneren. Geef om Haar is bijvoorbeeld een organistaie van Think Pink die zich inzet voor borstkankerpatiënten. Ze verzamelen haarstaarten om er vervolgens een pruik van te maken, maar niet alle staarten zijn echter geschikt om te doneren. De ideale haarstaart moet droog, gezond en minimum 30 cm lang zijn. Hoe langer de staart, hoe hoger de waarde ervan. Haarstaarten kan je op specifieke locaties laten knippen. Ook kan je zelf je haar laten knippen door een familielid of vriend of vriendin en dat vervolgens in een plastic zakje opsturen naar Think Pink. Wil je chemopatiënten helpen door je haar te schenken, dan kan je op 23 april tussen 10u en 18u terecht op de knipdag van de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen Zuid. Studenten zullen er je staart knippen en vervolgens schenken aan Geef om Haar.