Museumpas blijkt een groot succes

De museumpas, de kaart die voor 50 euro toegang geeft tot tal van musea, is op minder dan anderhalf jaar al 100.000 keer verkocht. Dat heeft de organisatie museumPASSmusées bekendgemaakt.

Met de museumpas, die op 20 september 2018 gelanceerd werd, kan je onbeperkt terecht in 170 musea in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De pas kost 50 euro en is een jaar geldig.

Half miljoen bezoeken

Volgens museumPASSmusées blijft de kaart vlot over de toonbank gaan, waardoor bijna anderhalf jaar na de lancering al de kaap van de 100.000 museumpassen kon worden gerond. Vooral tijdens de eindejaarsperiode is de verkoop sterk gestegen, omdat de museumpas vaak cadeau werd gegeven. Intussen hebben bijna een half miljoen museumbezoeken plaatsgevonden met de museumpas. Vooral BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten) in Brussel, Fotomuseum Antwerpen, Europalia, M-Museum Leuven en het S.M.A.K. in Gent kregen veel pashouders over de vloer.