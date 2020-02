Dit is de juiste manier om met je hond te gaan wandelen

Als fier hondenbaasje is je viervoeter uitlaten een van de verplichte nummertjes. Toegegeven, soms ben je blij om even een luchtje te scheppen, maar meestal wil je liefst zo snel mogelijk klaar zijn met het klusje. Leiband om, blokje rond en klaar. Toch is het belangrijk om de tijd te nemen wanneer je met je hond gaat wandelen.

Je hond uitlaten is voor jou een taak die je er bijneemt, maar niet altijd van harte. Voor je ’s ochtends naar je werk vertrekt moet je nog snel snel even de deur uit, na het werk van hetzelfde en nog een keer voor het slapengaan. In het weekend neem je met plezier de tijd om een langere wandeling te maken, maar tijdens de week geldt: hoe sneller, hoe korter, hoe beter.

Meer dan een toiletbezoek

“Voor een hond is uitgelaten worden een erg speciale gelegenheid. Gewoon buiten zijn en ruiken en kijken. Ze willen niet heel de dag binnen zitten met hun pootjes over elkaar, wachtend tot ze naar buiten kunnen. Het is meer dan zomaar een toiletbezoekje, het is een uitstap voor hen”, legt Ingrid Newkirk van PETA uit aan Metro UK. Jij bent misschien wel gehaast en wil zo snel mogelijk weer naar binnen, maar je hond denkt daar anders over. Het is dan ook belangrijk om tijdens een wandeling ook aan de behoeftes van je viervoeter te denken.

Quality time

Dat betekent dat je je hond de tijd moet geven om rond zich te kijken en op zijn eigen tempo te wandelen. Trek dus niet te veel aan de lijn en laat hen lustig snuffelen alvorens een plasje te doen. Newkirk raadt mensen ook af om tijdens de wandeling op hun smartphone te tokkelen, want op die manier besteed je geen quality time met hen en dat is zonde, zowel voor hem als voor jou.