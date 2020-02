Vrouwentandem Hoet-Monsieur bezorgt België een derde medaille

De vrouwentandem Griet Hoet (slechtziend) en Anneleen Monsieur (pilote) heeft gisteren op de slotdag van het WK para-cycling op de piste in het Canadese Milton zilver veroverd in het sprinttoernooi. De vrouwentandem plaatste zich in de ochtendsessie met de op twee na beste tijd voor de kwartfinales van de 200 meter sprint met vliegende start. Daarin namen ze het op tegen een Pools duo. Hoet en Monsieur troefden hun opponenten twee keer af en gingen vlot door naar de halve finales, waarin ze het Braziliaanse duo Marcia Ribeiro Goncalves Fanhani en Maria Tereza Muller makkelijk klopten. In de finale waren de Britse titelverdedigsters Sophie Thornhill en Helen Scott twee keer sneller dan het Belgisch duo.

Zilver dus en dat was al de tweede medaille van onze landgenotes op dit WK. Eerder pakten ze brons in de drie kilometer achtervolging. België sluit af met drie medailles: Ewoud Vromant won goud in de drie kilometer individuele achtervolging.

Bron: Belga