Tsjetsjeense opposant doodgestoken in hotel in Rijsel

Een 44-jarige Tsjetsjeense opposant is vorige week in zijn hotelkamer, in de Noord-Franse stad Rijsel, doodgestoken. Dat meldt een bron dichtbij het dossier. Het lichaam van de man, een blogger die Imran Aliev heet, is donderdagvoormiddag aangetroffen in de kamer die hij met een andere man huurde. Die man had dezelfde nationaliteit, klinkt het. De twee waren in de nacht van woensdag op donderdag in Rijsel aangekomen vanuit België.

Het onderzoek is toevertrouwd aan de gerechtelijke politie van Rijsel. Het parket in Rijsel zegt voorlopig “geen enkele arrestatie” verricht te hebben.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen in het hotel, was Aliev al overleden. Zijn lichaam vertoonde “verschillende open wonden” in de borstkas, en de speurders troffen het moordwapen vlak bij het lichaam aan.

Aliev, ook bekend onder de naam Mansur Staryi, staat bekend om zijn kritiek op het regime van Ramzan Kadyrov. “De moord draagt alle kenmerken van een politiek motief, maar men moet voorzichtig blijven”, aldus de bron.

