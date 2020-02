Syrische regeringstroepen naderen stad Idlib

Het Syrische leger en zijn bondgenoten naderen Idlib, de stad in het noordwesten van Syrië. Dat zeggen bronnen bij de regeringstroepen. Het Syrische leger zou het dorp Nairab veroverd hebben, op acht kilometer van de stad. Het is voor het eerst sinds 2012 dat het leger zover raakt. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo in Londen die de Syrische burgeroorlog monitort, bevestigt dat regeringstroepen de internationale snelweg Aleppo-Latakia hebben geblokkeerd, en dat ze zich op 8 kilometer van Idlib bevinden. Idlib is de hoofdstad van de gelijknamige provincie, het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan roept intussen Rusland op, bondgenoot van Syrië, om “zijn beloftes na te komen” van de vredesakkoorden uit 2017 en 2018. Die hebben tot doel om de gevechten in Syrië te stoppen en Moskou en Ankara zijn er de belangrijkste ondertekenaars van. Bij een bombardement van het Syrische leger zouden zondagnacht vijf Turkse militairen en drie Turkse burgers omgekomen zijn in de regio Idlib. Ankara heeft daar observatieposten, als gevolg van een akkoord tussen Ankara en Moskou. Als vergelding doodde Turkije dertien Syrische soldaten bij bombardementen.

Erdogan zei ook dat het geweld een miljoen Syriërs op de vlucht heeft gejaagd. Ze stappen “in de richting van de Turkse grens”.

bron: Belga