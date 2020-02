Sofia Kenin gaat acht plaatsen vooruit, Mertens 19e op WTA-ranking

Haar verrassende eindzege op het Australian Open heeft Sofia Kenin acht plaatsen vooruit naar de zevende stek gestuwd op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking in het vrouwentennis. Voor de 21-jarige Amerikaanse is het haar hoogste ranking ooit. Ook Simona Halep deed goede zaken in Melbourne. De Roemeense voormalige nummer een van de wereld ging over de Tsjechische Karolina Pliskova van de derde naar de tweede stek. Ze profiteert van de tegenvallende prestaties van Pliskova, die er in Australië reeds in de derde ronde uitging, terwijl ze vorig jaar nog halvefinaliste was. De Tsjechische verloor zo heel wat punten. In die derde ronde moest ook Naomi Osaka afscheid nemen en dat kostte de titelverdedigster zes plaatsen op de wereldranking. De Japanse is nu tiende. Verliezend finaliste Garbine Muguruza ging zestien plaatsen vooruit en is nu zestiende. Helemaal bovenaan staat nog steeds de Australische Ashleigh Barty.

Aan Belgische zijde was er twee plaatsen verlies voor Elise Mertens, die er in de achtste finales was uitgegaan tegen Halep. Daarmee deed ze nochtans beter dan haar derde ronde in 2019, haar beste resultaat was een halvefinaleplaats in 2018. Mertens is nu negentiende. Nummer twee Alison Van Uytvanck blijft na haar uitschakeling tegen de Française Fiona Ferro status quo op de 47e plaats. Kirsten Flipkens, die er eveneens in de openingsronde uitging, is status quo 81e. Haar eerste hoofdtabel op een grandslamtoernooi en daarin meteen een tweede ronde leverde Greet Minnen dan weer vijftien plaatsen winst op. Zij is nu 104e.

bron: Belga