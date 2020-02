Pro League bekijkt opties en prijskaartje van doellijntechnologie

Mogelijk beschikken de profclubs tijdens de play-offs in de Jupiler Pro League al over een vorm van doellijntechnologie. De Pro League bestudeert de verschillende opties en hun respectieve prijskaartjes. “Er is net een nieuwe kostenraming opgevraagd bij de gespecialiseerde bedrijven”, bevestigde woordvoerder Stijn Van Bever maandag. Scheidsrechter Lambrechts, zijn assistenten en zelfs de videoref: niemand was in staat om zondag met volledige zekerheid te zeggen dat het goedgekeurde doelpunt van Hans Vanaken in Club Brugge-Antwerp volledig over de doellijn was. In heel wat Europese (top)competities beschikt de arbiter over doellijntechnologie om zo’n fases feilloos te beoordelen. Onze profclubs waren tot dusver nog niet gewonnen voor het idee. Vooral de installatiekosten ten bedrage van zo’n 300.000 euro (eenmalig) en de jaarlijkse onderhoudskosten (60.000 euro) zijn struikelblokken.

Maar de Pro League werkt achter de schermen al een tijdje aan zo’n installaties en staat in contact met een aantal bedrijven die doellijntechnologie aanbieden. Woordvoerder Stijn Van Bever laat weten dat de prijskaartjes van de verschillende systemen op de markt opnieuw opgevraagd werden. De Pro League bekijkt zowel de dure, maar zuivere doellijntechnologie als alternatieven zoals camera’s die in het doel kunnen worden gehangen. Die laatste kosten een pak minder, maar zijn helemaal niet zaligmakend.

De Pro League hoopt tegen 10 februari, wanneer de volgende raad van bestuur plaatsvindt, alle offertes ontvangen te hebben. Als er een meerderheid gevonden wordt voor een bepaald systeem – lees: als de clubs willen betalen – hoopt de Pro League de camera’s al in de play-offs in gebruik te kunnen nemen. “Maar eerst moeten we de verschillende pistes onderzoeken en bespreken”, aldus Van Bever.

bron: Belga