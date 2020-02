Oud-medeweker van Nicolas Sarkozy in beschuldiging gesteld

Thierry Gaubert, een oud-medewerker van de vroegere Franse president Nicolas Sarkozy, is vorige vrijdag in beschuldiging gesteld in het onderzoek naar Libische financiering van Sarkozy’s campagne van 2007. Dat is maandag vernomen bij gerechtelijke bronnen. Gaubert is aangeklaagd voor misdadige samenspanning, en wordt ervan verdacht geld gekregen te hebben van het regime van Mouammar Kadhafi, toen de sterke man in Libië. Dat geld zou bestemd geweest zijn voor de campagne van Sarkozy, aldus die bronnen. Het parket in Frankrijk opende eind januari al de weg naar de mogelijkheid om nieuwe verdachten in beschuldiging te stellen en zwaardere klachten tegen protagonisten die al betrokken zijn, zoals Sarkozy zelf.

Vrijdag werd de Frans-Algerijnse zakenman Alexandre Djhouri, die door Groot-Brittannië werd uitgeleverd, aangeklaagd voor actieve corruptie en valsheid in geschrifte. Hij zit in voorlopige hechtenis.

De 68-jarige Gaubert werkte voor Sarkozy toen die laatste minister van Begroting was in de regering van Edouard Balladur (1993-’95). Hij wordt ervan verdacht in februari 2006 een overschrijving van 440.000 euro gekregen te hebben van Rossfield, een bedrijf van tussenpersoon Ziad Takieddine, zoals Mediapart in december al schreef. In dit dossier werd Takieddine ook al in beschuldiging gesteld. Volgens Mediapart kreeg Rossfield in 2006 6 miljoen euro uitgekeerd.

