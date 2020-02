Ook Fuglsang ontkent banden met geschorste dopingdokter Ferrari

De Deense toprenner Jakob Fuglsang ontkent vanavond met klem dat hij beroep gedaan heeft op de diensten van de geschorste dopingdokter Michele Ferrari. Dat schreven Deense en Noorse media gistere, die een geheim rapport citeerden. Uit een geheim rapport van 24 bladzijden dat werd opgesteld op vraag van de onafhankelijke antidopingwaakhond CDAF zou blijken dat de Deen banden heeft met Michele Ferrari, klonk het in de media. Ferrari werd in 2012 levenslang geschorst omdat hij het brein was achter het grootschalige dopingprogramma van Lance Armstrong. Voor een samenwerking met hem kan een renner twee jaar worden geschorst.

Fuglsang spreekt de berichten echter met klem tegen. “Ik weerleg dat ik dokter Ferrari ontmoet heb”, schrijft de Deen op Instagram. “Ik heb geen weet van een rapport en kan bevestigen dat er bij geen enkel bekwaam antidopingagentschap een procedure tegen me geopend is. Daarom moet ik nergens op antwoorden. Ik ben heel bezorgd dat soortgelijke geruchten in de pers circuleren.”

Wielerteam Astana weerlegde eerder vandaag al dat renners van de Kazachse ploeg, onder wie uithangbord Fuglsang, zich lieten begeleiden door de Italiaanse arts. Ook Ferrari zelf reageerde intussen. Hij noemde de berichten dat hij banden heeft met Astana-renners “nepverhaaltjes”.

bron: Belga