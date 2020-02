Oeganda “bestudeert” mogelijkheid om ambassade te openen in Jeruzalem

Oeganda “bestudeert” de mogelijkheid om in Jeruzalem een ambassade in Israël te openen. Dat heeft de Oegandese president Yoweri Museveni vandaag gezegd tijdens het bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het Oost-Afrikaanse land. “We bespreken het”, aldus Museveni tijdens een persconferentie in het persidentieel paleis in Entebbe. “Als een vriend zegt dat hij uw ambassade eerder op die plek wil dan op een andere, dan bestuderen we die vraag.” Netanyahu van zijn kant gaf aan dat Israël een ambassade zou openen in Oeganda, als het land een ambassade opent in Jeruzalem. Vandaag is de Israëlische ambassade in Nairobi, hoofdstad van buurland Kenia, nog bevoegd voor Oeganda. De Oegandese onderminister voor Buitenlandse Zaken, Henry Okello Oryem, verwacht een “snelle beslissing”.

De afgelopen jaren is Israël bezig met een charmeoffensief in Afrika. Jarenlang kozen de meeste Afrikaanse landen in het Israëlisch-Palestijnse conflict eerder de kant van de Palestijnen, ook vanwege de Israëlische steun voor de apartheid in Zuid-Afrika. Maar de Israëlische expertise op het vlak van defensie en landbouw heeft weer deuren geopend in verschillende Afrikaanse landen. Met 39 van de 47 landen in Sub-Sahara-Afrika onderhoudt Israël diplomatieke banden.

Mogelijk komt daar binnenkort een 40e land bij: in Oeganda heeft Netanyahu het Soedanese staatshoofd Abdel Fattah al-Burhan ontmoet. Volgens een verklaring uit Khartoem bespraken de twee een “normalisering” van de banden. Burhan kwam in april 2019 aan de macht, kort nadat Omar al-Bashir van de macht verdreven werd.

Bijna alle ambassades in Israël bevinden zich in Tel Aviv – Israël beschouwt heel Jeruzalem als zijn hoofdstad, terwijl de Palestijnen Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun eigen staat willen maken. De Amerikaanse president Donald Trump brak echter met die internationale consensus, en erkende in december 2017 Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. In mei 2018 werd de Amerikaanse ambassade verhuisd naar Jeruzalem. De Israëlische regering kondigde toen aan dat andere landen het Amerikaanse voorbeeld zouden volgen, maar enkel Guatemala heeft dat intussen al gedaan. Enkele weken geleden kondigde ook Honduras aan dat het zijn ambassade zou verhuizen, zodra Israël zijn ambassade zou openen in Tegucigalpa.

Museveni en Netanyahu bespraken ook de mogelijkheid van een rechtstreekse vliegverbinding tussen Oeganda en Israël.

Bron: Belga