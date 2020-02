Minister van Buitenlanse Zaken Goffin brengt verrassingsbezoek aan Iraaks Koerdistan

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is vandaag aangekomen in Erbil, de hoofdstad van de autonome regio Iraaks Koerdistan. Het bezoek was niet aangekondigd, aldus de Koerdische autoriteiten. Op Twitter deelt Goffins Koerdische ambtgenoot Safeen Dizayee foto’s van het bezoek. Goffin werd bij zijn aankomst op de luchthaven verwelkomd door Dizayee. Hij had ook al een ontmoeting met eerste minister Masrour Barzani. Volgens het vanuit Erbil opererende mediabedrijf Rudaw bespraken Goffin en Barzani “regionale kwesties” Goffin zou ook nog de president van de autonome regio moeten bezoeken, Nechirvan Barzani.

Het niet-aangekondigde bezoek van Goffin heeft mogelijk ook te maken met de Belgische kinderen die in Koerdische kampen in het noorden van buurland Syrië verblijven. Premier Sophie Wilmès gaf vorige donderdag in de Kamer al aan dat ons land de diplomatieke inspanningen zou opdrijven als het standpunt van de Syrisch-Koerdische autoriteiten niet wijzigt – zij willen dat België zowel de kinderen als de ouders opneemt. Er is al een diplomaat naar Irak gestuurd met doorgangsbewijzen voor de kinderen, maar een ontmoeting met de kinderen in Syrië is nog niet gelukt. Belgische militairen – die nodig zijn om het diplomatiek personeel te beveiligen – mogen niet op Syrisch grondgebied. De Syrisch-Koerdische autoriteiten willen de ontmoeting met de kinderen echter enkel organiseren in Syrië zelf.

Het Belgische leger heeft drie jaar lang, van 2015 tot 2018, meegewerkt aan de opleiding van de peshmerga’s, de Koerdische strijders. Die operatie kreeg de naam Valiant Phoenix. Vandaag de dag zijn er, volgens een militaire bron, nog vier Belgische verbindingsofficieren in Iraaks Koerdistan, in het kader van de operatie Inherent Resolve, de door de Amerikanen geleide coalitie tegen IS.

bron: Belga