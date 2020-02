Meer dan 5.000 mensen wonen rouwplechtigheid imam Haddach bij in Sint-Jans-Molenbeek

Meer dan 5.000 mensen hebben vannamiddag in Sint-Jans-Molenbeek de rouwplechtigheid voor imam Rachid Haddach bijgewoond. Haddach, die dit weekend overleed na een lange ziekte, werd na de plechtigheid begraven op het kerkhof van Evere. De plechtigheid vond plaats in de Khalil-moskee, in de Onafhankelijkheidsstraat, maar die moskee was te klein voor alle rouwenden. De politie sloot dan ook de straat af voor het verkeer bij de aankomst en het vertrek van de rouwende menigte.

Rachid Haddach was één van de meest bekeken Franstalige imams op YouTube. Hij sprak heel wat jongeren aan maar had ook een traditioneel discours, wat hem op het verwijt kwam te staan dat hij een radicale en salafistische islam predikte, iets wat de man zelf steeds ontkend heeft. Hij diende ook klacht in tegen Sharia4Belgium omdat die beweging doodsbedreigingen had geuit aan zijn adres.

bron: Belga