Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de mesaanval in Londen van gisteren, waarbij drie mensen gewond geraakten. Via zijn propagandakanaal Amaq liet de terreurgroep weten dat aanvaller Sudesh Amman een IS-strijder was. Hij gaf daarmee gehoor aan de oproep van IS om de burgers van de landen die lid zijn van de internationale coalitie tegen IS te treffen.

bron: Belga