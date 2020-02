Europese Volkspartij verlengt schorsing van Fidesz

De Europese Volkspartij (EVP) heeft beslist om de schorsing van de Hongaarse partij Fidesz te verlengen. Dat heeft vicevoorzitter Siegfried Muresan meegedeeld. “De EVP heeft net besloten om de schorsing van Fidesz uit de EVP te verlengen. De toekomstige relatie zal totaal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in Hongarije. Over Europese waarden en de waarden van de EVP zijn nooit compromissen mogelijk”, zo tweette Muresan. De Roemeen is één van de vicevoorzitters van de Europese koepelpartij van christendemocraten en conservatieven.

De EVP had het lidmaatschap van Fidesz in maart vorig jaar opgeschort uit onvrede met het beleid van premier Viktor Orban. Dat strookt volgens zijn critici niet met Europese fundamentele waarden als de rechtstaat, een vrije pers en academische vrijheid. Een postercampagne tegen toenmalig Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker was de finale druppel. Onder meer CD&V en cdH drongen toen aan op maatregelen.

Sindsdien heeft een driekoppig evaluatiecomité, met onder meer Herman Van Rompuy, een rapport over de situatie in Hongarije gemaakt. Dat heeft volgens Muresan echter niet tot positieve ontwikkelingen geleid. Anderzijds is er ook geen meerderheid om de partij van Orban definitief uit te sluiten. Sommigen hopen alsnog op positieve signalen, anderen vrezen dat Orban een nieuwe Europese formatie ter rechterzijde van de EVP zou kunnen vormen.

De schorsing betekent concreet dat Fidesz uitgesloten wordt van alle EVP-bijeenkomsten en niet zal kunnen meedingen naar politieke posten in de partij. De twaalf verkozenen van Fidesz daarentegen zetelen wel nog steeds in de EVP-fractie in het Europees Parlement. Die fractie is met 182 van de 700 zetels de grootste in het halfrond.

bron: Belga