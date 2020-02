Dopingdokter Ferrari hekelt “nieuwste nepverhaaltjes” over banden met Astana

Michele Ferrari noemt de berichten dat hij banden heeft met Astana-renners “nepverhaaltjes”. Op zijn website reageert de veroordeelde Italiaanse dopingdokter op het “geheime rapport” van de onafhankelijke antidopingwaakhond CDAF waaruit Deense en Noorse media afgelopen weekend citeerden.

Volgens die bronnen zou Ferrari renners van de Kazachse ploeg, onder wie kopman Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko, ontmoet en getraind hebben. Nochtans is hem dat verboden sinds hij in 2012 levenslang werd geschorst voor zijn aandeel in de dopingzaak rond Lance Armstrong. Zelf ontkent de Italiaan de beschuldigingen.

“Nog maar eens ben ik verplicht om de nieuwste nepverhaaltjes omtrent mijn persoon te ontkrachten”, begint Ferrari zijn reactie op zijn website 53×12.com. Vervolgens somt hij een aantal argumenten op die hem moeten vrijpleiten. “Ik onderhoud al ruim tien jaar geen relatie meer met atleten van Astana. Ik ben al zeker twaalf jaar niet meer in Monaco of Nice geweest. Ik heb nog nooit op een motor of scooter gezeten, laat staan als gangmaker voor een renner. Ik ben niet naar de Ronde van Catalonië 2019 geweest. Fysiek heb ik geen enkele wedstrijd meer bijgewoond sinds 1994. Het ‘rapport’ is gebaseerd op valse verklaringen van vermoedelijk belanghebbende partijen. Ik heb geen uitvalsbasis in Lugano, een plek waar ik nog nooit ben geweest. Ik ben nooit veroordeeld voor doping.”

Eerder op de dag kwam ook Astana met soortgelijke reactie. Het team, geleid door ex-dopingzondaar Alexandre Vinokourov, ontkende dat renners zouden samenwerken met Ferrari en voegde eraan toe te willen meewerken met een eventueel onderzoek van de CDAF of UCI.

Bron: Belga