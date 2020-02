Deceuninck-Quick Step trekt met speerpunt Jakobsen en drie Belgen naar Valencia

Deceuninck-Quick Step heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de 71e editie van de Ronde van Valencia (2.Pro), die woensdag van start gaat. Met drie vlakke ritten is de snelle Nederlandse kampioen Fabio Jakobsen de kopman bij de Wolfpack. Yves Lampaert, Tim Declercq en nieuwkomer Stijn Steels zijn de Belgen van dienst. “Voor alle jongens in Valencia worden het hun eerste competitiekilometers na drie trainingskampen”, begon sportdirecteur Tom Steels zijn vooruitblik. “Davide Ballerini (overgekomen van Astana, red.) en Stijn Steels (overgekomen van Roompot-Charles, red.) maken hun debuut voor onze ploeg. Van Stijn verwachten we, samen met Tim Derclercq en Rémi Cavagna, dat hij de wedstrijd zal controleren. Davide zal ingeschakeld worden in de sprinttrein van Jakobsen. We mikken met hem op ritsucces. Voor de twee aankomsten bergop, waarvan eentje erg steil, kijken we richting James Knox. Hij kan misschien ook wel een goed klassement rijden.”

Deceuninck-Quick Step zit na de eindzege van Remco Evenepoel zondagavond in de Ronde van San Juan al aan zes zeges in 2020. Ook Dries Devenyns schoot al raak in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

. Selectie Deceuninck-Quick Step:

Davide Ballerini (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (Bel), Fabio Jakobsen (Ned), James Knox (GBr), Yves Lampaert (Bel), Stijn Steels (Bel)

Bron: Belga