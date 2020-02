David Goffin komt top tien binnen op ATP-ranking, Djokovic neemt leiding over

David Goffin is op de vandaag gepubliceerde ATP-ranking van de elfde naar de tiende plaats geklommen. De Luikenaar sneuvelde net als vorig jaar in de derde ronde van het Australian Open, waardoor hij geen punten wint of verliest. Maar omdat de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die er deze jaargang in de derde ronde uitging maar het vorig jaar tot de kwartfinales schopte, drie plaatsen moet inleveren, stijgt Goffin een plekje naar nummer tien. De Spanjaard is nu twaalfde. Het is van eind augustus 2018 geleden, toen vlak voor de start van de US Open, dat Goffin bij de tien beste tennissers hoorde.

Onze eerstvolgende landgenoot op de ranking is Kimmer Coppejans. De Oostendenaar ging vier plaatsen achteruit en is 162e. De reeds gestopte Steve Darcis zakt naar de 184e plaats, Ruben Bemelmans ging twaalf plaatsen vooruit en is nu 247e.

Bovenaan de ranking neemt Novak Djokovic de leiding weer over. De Serviër klopte zondag in de finale in Melbourne de Oostenrijker Dominic Thiem in een spannende vijfsetter om zo voor de achtste keer in zijn carrière het Australian Open te winnen. Daardoor wipt hij ook over de Spanjaard Rafael Nadal naar de leiding op de ATP-ranking. Djokovic had zijn leidersplaats in november vorig jaar moeten afstaan. Verliezend finalist Dominic Thiem wipt van vijf naar vier en zit ook nummer drie Roger Federer op de hielen.

bron: Belga