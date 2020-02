Comité Free Assange Belgium overhandigt 4.000 handtekeningen aan Britse ambassade

Leden van het Comité Free Assange Belgium hebben vandaag een petitie met 4.000 handtekeningen overhandigd aan de Britse ambassade in Brussel. Ze eisen daarmee dat klokkenluider Julian Assange door het Verenigd Koninkrijk niet uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten. Een dertigtal betogers, gewapend met een trommel en pamfletten met afbeeldingen van WikiLeaks-oprichter Julian Assange en een duidelijke boodschap tegen zijn uitlevering en voor vrije meningsuiting, verzamelden omstreeks 17 uur tegenover de Britse ambassade in de buurt van het Schumanplein. Sinds de aanhouding van Julian Assange in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen op 17 april 2019 komt het Comité Free Assange Belgium wekelijks op straat om zijn onmiddellijke vrijlating te eisen. Sinds zijn aanhouding zit Assange opgesloten in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis.

Het proces over een mogelijke uitlevering van Wikileaks-oprichter Julian Assange door Groot-Brittannië aan de Verenigde Staten begint op 24 februari. Voor de betogers het moment om de ingezamelde handtekeningen te overhandigen en zijn opsluiting nogmaals aan te klagen en te pleiten voor vrije meningsuiting en persvrijheid.

“We weten dat Julian Assange in werkelijkheid vervolgd wordt voor het doen van zijn werk als journalist en redacteur in samenwerking met klokkenluiders”, klinkt het bij het Comité Free Assange Belgium.

bron: Belga