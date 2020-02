Belgen in het buitenland – Invaller Dries Mertens viert comeback bij Napoli met goal en zege op Sampdoria

Napoli heeft maandag op de 22e speeldag van de Italiaanse Serie A een 2-4 zege behaald op het veld van Sampdoria. Dries Mertens maakte als invaller bij de bezoekers zijn eerste speelminuten van 2020 en trof meteen raak. Na snelle goals van Milik (3.) en Elmas (16.) leek Napoli op weg naar een vlotte zege, maar Sampdoria sloeg terug. Oude krijger Quagliarella (26.) milderde, en Gabbiadini (73) maakte op penalty gelijk. Mertens was ondertussen ingevallen en onder impuls van de Belg trapte Demme (83.), een andere invaller, de 2-3 tegen de netten. Helemaal in het gaatje zette onze landgenoot (90.+8) op een tegenaanval de 2-4 eindstand op het bord.

Napoli staat in de stand met dertig punten op de negende plaats, samen met Hellas Verona (match minder) en Bologna. Mertens sluipt na zijn nieuwe treffer, de 119e in totaal, op de topschutterslijst aller tijden van Napoli weer wat dichter bij recordhouder Marek Hamsik (121 doelpunten).

Mertens was de voorbije maand bij zijn Italiaanse club naar de achtergrond verdwenen. De Rode Duivel speelde voor het laatst voor Napoli op 22 december tijdens het uitduel bij Sassuolo (1-2), toen hij een kwartiertje voor tijd inviel. Nadien bleef het opvallend stil rond de toestand van de aanvaller, die op de sukkel was met een adductorenletsel en op weg leek naar de uitgang. Zijn contract loopt komende zomer af en voorzitter Aurelio De Laurentiis is voorlopig niet van plan de buitenspeler na zeven jaar dienstverband zomaar een nieuwe overeenkomst aan te bieden. Maar Mertens vertrok toch niet en kreeg maandag tegen Sampdoria dus weer speelminuten. Toch blijft het koffiedik kijken of de Leuvenaar ook volgend seizoen nog in de Italiaanse havenstad voetbalt.

bron: Belga