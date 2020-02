WTF. Ophef om koppel dat baby wodka en bier laat drinken

In Nieuw-Zeeland is heel wat ophef ontstaan om een koppel dat hun pasgeboren dochter alcohol lijkt te geven. Het begon met een video waarin een moeder haar baby wodka lijkt te geven, later plaatste de vader een foto waarop de baby poseert met een pint.

In er eerste video is een baby te zien die door de moeder gedwongen wordt om van een flesje Long White – een gemixt drankje met wodka – te drinken.

De vader verdedigde zich online nadat een tweede foto begon te circuleren waarin te zien is hoe hij met de baby poseert met een flesje bier met het bijschrift: “Haar eerste kerstavond en biertje.”

“We grapten maar wat”

Volgens de New Zealand Herald schreef de man op Facebook: “Ik word bedreigd vanwege een Facebookpost van de video van mijn baby. Ik, mijn vrouw en enkele vrienden waren samen en we grapten maar wat.” De man zei dat hij een idioot zou zijn als hij zijn dochter echt van het flesje had laten drinken.

De politie omschreef de video als ‘schokkend’, maar kon nog niet bevestigen of er daadwerkelijk een misdrijf werd begaan.

Het kan onmogelijk bewezen worden of de baby daadwerkelijk alcohol dronk en de video werd inmiddels van de sociale media verwijderd. De minister voor kinderen neemt de zaak alleszins wel ernstig. Een woordvoerder verklaarde: “We zijn ons bewust van de video die op de sociale media circuleert en we zullen indien nodig samenwerken met de politie.”