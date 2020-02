Oorlogsdrama ‘1917’ schiet concurrentie aan flarden op BAFTA’s

De film ‘1917’ is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. In Londen won het oorlogsepos de prijs voor beste film en beste regisseur. In totaal sleepte de film maar liefst zeven prijzen binnen. Daarmee doet hij het beter dan topfavoriet ‘Joker’. De BAFTA’s gelden als een belangrijke graadmeter voor de Oscars, die volgende week uitgereikt worden.

‘1917’ was een van de grote kanshebbers, met nominaties in negen categorieën. Slechts twee daarvan werden niet verzilverd. Sam Mendes won de award voor beste regisseur. Verder won ‘1917’ de prijzen voor best sound, outstanding British film, cinematografie, production design en special visual effects.

In de categorie beste film haalde ‘1917’ het van ‘Joker’ (van regisseur Todd Phillips), ‘The Irishman’ (Martin Scorsese), ‘Once upon a time in Hollywood’ (Quentin Tarantino) en ‘Parasite’ (Bong Joon Ho). De regisseurs van die vijf films waren ook genomineerd als beste regisseur.

Joaquin Phoenix beste acteur

‘Joker’ was met elf nominaties de topfavoriet, maar moest het stellen met drie awards: best acteur (Joaquin Phoenix), beste filmmuziek en beste casting. ‘The Irishman’ van Martin Scorsese ging met lege handen naar huis, terwijl de film ook tien keer genomineerd was. ‘Once Upon a Time in Hollywood’ van Quentin Tarantino won slechts één prijs, die van beste acteur in een bijrol (Brad Pitt). ‘Parasite’ van de Zuid-Koreaan Bong Joon-Ho won de awards voor beste niet-Engelstalige film en beste scenario.

Renée Zellweger won de prijs voor beste actrice, voor haar rol als Judy Garland in de film ‘Judy’. Ze nam het op tegen Jessie Buckley (‘Wild Rose’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’), Saoirse Ronan (‘Little Women’) en Charlize Theron (‘Bombshell’). Beste actrice in een bijrol was voor Laura Dern (‘Marriage Story’).

Kritiek

Er kwam tot slot heel wat kritiek op het gebrek aan diversiteit bij de BAFTA’s. De organisatie erkende zelf dat er een probleem is. De voorzitter van de BAFTA’s, Pippa Harris, betreurde kort voor de ceremonie nog het gebrek aan vrouwen bij de nominaties voor beste regisseur, “terwijl ze de toekomst van de industrie vertegenwoordigen”.

Verder noemde ze het ook “teleurstellend” dat er in de belangrijkste categorieën geen zwarte acteurs waren genomineerd. Ze beloofde een “ingrijpende herziening” van het toekenningsproces, maar benadrukte dat het een probleem is in de gehele industrie.