Nora Gharib zwanger van eerste kindje

Actrice en presentatrice Nora Gharib is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Dat kondigde ze aan op Instagram.

Leuk nieuws voor Nora Gharib en haar man Anson. Het getrouwde koppel verwacht hun eerste kindje samen. De 26-jarige ‘Merci voor de muziek’-presentatrice en boegbeeld van de ‘Move tegen pesten’-campagne deelde op Instagram een foto van haar bolle buikje. “Dit kan ik niet langer geheimhouden”, schreef ze erbij.

Heel wat bekende Vlamingen, zoals Kat Kerkhofs, Tatyana Beloy en Hanne van K3 feliciteerden haar al met het leuke nieuws.

Huwelijk

Nora en haar man trouwden in 2017, hoewel dat geen evidente stap was omdat Nora moslim is en haar man destijds nog niet. Intussen is Anson bekeerd.