Longen van ex-rokers herstellen veel sneller dan eerder gedacht

Rokers kunnen in beperkte mate de tijd terugdraaien. Als ze stoppen met roken herstellen hun longen zich namelijk op miraculeuze wijze. Tot die conclusie zijn wetenschappers gekomen op basis van nieuw onderzoek. “We zijn compleet verrast door de resultaten.”

Het lichaam heeft het vermogen om door tabak beschadigde cellen te vervangen door gezonde nieuw cellen. Eerder werd rokers altijd voorgehouden dat het risico op longkanker en andere nare ziektes enkel zou afnemen als ze stopten met roken. Bovendien zou extra schade aan het lichaam worden voorkomen.

“Op magische wijze”

Maar een nieuwe studie van het UCL Institute of Epidemiology and Health Care, die donderdag in vakblad Nature verscheen, gaat nog een stap verder: het lichaam blijkt in staat om ‘een reservoir aan gezonde cellen open te trekken’ en zo in korte tijd de beschadigde cellen compleet te vervangen. “De resultaten hebben ons compleet verrast”, zei onderzoeker Peter Campbell tegen BBC News.”Er is een klein deel gezonde cellen, dat op magische wijze een deel van de longen regenereert.”

“Nooit te laat om te stoppen”

Campbell, werkzaam bij het Wellcome Sanger Institute, zegt dat het rokers die willen stoppen hoop kan bieden. “Mensen die dertig of veertig jaar lang stevig hebben gerookt zeggen weleens tegen me dat het te laat is om te stoppen, dat er al te veel schade is, maar wat onze studie aantoont is dat het nooit te laat is om te stoppen.”

Hij vervolgt: “Sommige deelnemers hebben meer dan 15.000 pakjes sigaretten gerookt in hun leven, maar binnen enkele jaren nadat ze stopten, vertoonden veel van de cellen bij hun luchtwegen geen enkele tabaksschade meer.”