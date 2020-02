LIFEHACK. Zo verstuur je handsfree spraakberichten in WhatsApp

Een berichtje is al snel erg onpersoonlijk, maar voor een belsessie heb je niet altijd tijd. In dat geval zijn spraakberichten de perfecte oplossing. Je kan honderduit converseren met je lief of beste vriend(in) en dat wanneer jij er tijd voor hebt. Het enige minpuntje? Tijdens het praten moet je voortdurend op de record-knop drukken en dat is niet altijd handig.

Moet je snel-snel even een boodschap inspreken, dan is het uiteraard geen probleem om dat knopje ingedrukt te houden. Maar wil je multi-tasken of een bericht van een kwartier lang inspreken, dan is deze lifehack meer dan welkom.

Swipe omhoog

Misschien ben jij een technologisch wonder en had je de truc zelf al ontdekt. Proficiat in dat geval. Maar als je net als wij in de overtuiging verkeerde dat je je vinger onafgebroken op het opneemknopje moest laten rusten, zal je zonder twijfel een gat in de lucht springen bij het horen van dit nieuws. Het volstaat om het microfoonicoontje omhoog te swipen om handsfree een spraakbericht te kunnen opnemen. Je zal zien dat er een slotje verschijnt op je scherm, wat betekent dat je honderduit kan praten en je niet druk hoeft te maken over de opneemknop. Je duim zal je dankbaar zijn voor deze lifehack.