WK veldrijden – Maken Mathieu van der Poel en Thibau Nys favorietenrol waar?

Mathieu van der Poel is zondagnamiddag torenhoog favoriet op het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. De Nederlander won dit seizoen 23 van zijn 24 crossen en heeft de topvorm beet. Na Tabor 2015 en Bogense 2019 lijkt alleen pech hem van een derde regenboogtrui bij de profs te kunnen houden. “In november en december gaf Mathieu nog de indruk dat hij niet al te goed was, dat er hoop was”, stelde bondscoach Sven Vanthourenhout. “Maar die hoop heeft hij de kop ingedrukt afgelopen zondag in Hoogerheide. Daar was hij opnieuw 100% en dan is hij moeilijk te verslaan.”

Bij de Belgen is het in de eerste plaats aan Toon Aerts en Eli Iserbyt om hem het vuur aan de schenen te leggen. Wout van Aert reed dit seizoen nog maar vijf crossen en zegt op een top vijf te hopen, al weet je met een drievoudig wereldkampioen nooit. Ook Tim Merlier en Michael Vanthourenhout hopen op eremetaal.

Het WK bij de elite mannen begint om 14u30. Eerder op de dag komen de jongens junioren (11u) en de vrouwen beloften (13u) in actie. Bij de junioren ligt Thibau Nys in polepositie om voor het eerst wereldkampioen te worden. De zoon van Sven Nys won met overmacht de wereldbeker en is Belgisch en Europees kampioen. “Langs de ene kant moet er niets, want ik heb al een heel sterk seizoen achter de rug. Anderzijds wil je na zo’n jaar wel wereldkampioen worden. Ik ga proberen winnen, ik start met gezonde ambitie”, zegt hij.

Kiona Crabbé en Marthe Truyen verdedigen de Belgische kleuren bij de meisjes beloften maar starten als outsiders.

bron: Belga