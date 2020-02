Voetbalsupporters gaan met elkaar op de vuist in Wommelgem: 50-tal arrestaties

Aan het rondpunt in Wommelgem zijn zondagavond tientallen voetbalsupporters van Antwerp en Club Brugge met elkaar op de vuist gegaan. “De politie heeft een vijftigtal relschoppers bestuurlijk aangehouden. Zij worden met een bus overgebracht naar het commissariaat aan de Noorderlaan in Antwerpen voor verdere afhandeling”, zegt woordvoerder Willem Migom van de politiezone Antwerpen.

Na afloop van de match Club Brugge-Antwerp waren aanhangers van Brugge met een bus afgezakt naar Wommelgem. Het kwam er tot een korte, maar hevige knokpartij met Antwerpsupporters. “Ze hadden waarschijnlijk afgesproken om daar een robbertje te gaan vechten. Wij hadden echter vernomen dat er een confrontatie op til was én we waren ook net met een korpsactie bezig, waardoor we dus snel en massaal ter plaatse konden komen”, zegt Migom.

Een vijftigtal relschoppers werd in de boeien geslagen. De politie heeft momenteel weet van één gewonde die naar de spoed moest worden overgebracht. De amokmakers werden in een bus gezet en worden overgebracht naar het commissariaat aan de Noorderlaan. “Daar worden hun identiteiten gecontroleerd en zal worden uitgezocht of het inderdaad om een georganiseerd treffen ging en wie wat precies gedaan heeft”, aldus de woordvoerder. De verdere afhandeling van het incident kan dus nog wel een poos duren.

bron: Belga