Terreurdaad Londen – “Politie hield terrorist in de gaten”

De Britse politie die in het zuiden van Londen een vermoedelijke terrorist met een islamitische achtergrond doodschoot, hield de man al enige tijd in de gaten. Dat heeft Sky News zondagavond gemeld. “Ik heb begrepen dat die persoon onder actieve politiebewaking stond ten tijde van het incident”, liet Sky’s veiligheidsspecialist via Twitter weten. Dat zou verklaren hoe het mogelijk was dat agenten in burger zo snel na de eerste melding van een aanvaller met een groot mes, mogelijk een machete, ter plekke waren en met getrokken pistool ingrepen.

De dader had kort daarvoor drie slachtoffers gemaakt. Eén van hen raakte levensgevaarlijk gewond.

De mesaanval was “islamistisch” van aard en de dader droeg een namaakbom op zich, zo deelde de Britse politie zondagavond mee. De politie preciseerde dat agenten van de antiterreureenheden ter plaatse waren “in het kader van een preventieve operatie”, waarmee ze lieten uitschijnen dat de dader in het oog gehouden werd, zoals Britse media hebben gemeld.

Bron: Belga