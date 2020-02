Terreurdaad Londen – Eén slachtoffer van terreuraanval in Londen in levensgevaar

Een van de slachtoffers van de steekpartij in Londen is in levensgevaar, zo heeft de politie gemeld. Volgens de Metropolitan Police raakten drie mensen gewond bij de aanval in de zuidelijke Londense wijk Streatham. Eerder was sprake van twee gewonden.

Een tweede slachtoffer liep lichte verwondingen op en werd op de plaats van de aanval verzorgd, een derde werd gewond naar het ziekenhuis gebracht maar is buiten levensgevaar.

De politie- en hulpdiensten deelden zondag mee dat de politie binnen enkele minuten ingreep in Streatham. De eerste noodoproep liep volgens de mededeling om 13.58 uur plaatselijke tijd binnen. Rond 14.00 uur werd de aanvaller door politieagenten neergeschoten. Volgens de BBC zijn mobiele eenheden van de Britse antiterreurpolitie voortdurend onderweg in Londen om bij een terreuraanval zo snel mogelijk te kunnen optreden.

Het incident had plaats in een winkelstraat en is het zoveelste met een terroristische inslag de jongste jaren. “Terroristen proberen verdeeldheid te zaaien en onze levenswijze te ruïneren”, reageerde de Londense burgemeester Sadiq Khan. “Hier in Londen zullen we nooit laten gebeuren dat ze succes hebben”.

