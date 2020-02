Mathias Vosté scherpt in Calgary Belgisch record 1.000m aan

Mathias Vosté heeft tijdens internationale schaatswedstrijden in het Canadese Calgary zijn Belgische record op de 1.000 meter met 31 honderdsten van een seconde verbeterd. Vosté kwam zaterdag tot 1:08.57 op de kilometer. Daarmee reed de 25-jarige schaatser de nationale toptijd van 9 februari 2019 in Inzell (1:08.88) uit de boeken. Achter de Japanner Taro Kondo (1:08.19) eindigde Vosté in de wedstrijd als tweede. De derde plaats was voor de Nederlander Wesly Dijs (1:08.59).

Op de 500 meter benaderde Vosté zijn nationale record tot op vijf honderdsten. Hij klokte 35.23. Winnaar op deze afstand was de Nederlander Dai Dai N’Tab in 34.16. Vosté werd vijftiende.

In Calgary in de Canadese staat Alberta, op de hoog gelegen Olympic Oval van 1988, is het komend weekeinde de voorlaatste Wereldbekermanche van het seizoen. Een week later zijn in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah de wereldkampioenschappen afstanden. Daarvoor zijn Vosté en Bart Swings al bijna een week in Noord-Amerika.

