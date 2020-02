Jupiler Pro League – Zulte Waregem houdt zicht op top 6 na vlotte zege tegen Waasland-Beveren

Zulte Waregem heeft zondag op de 24e speeldag van de Jupiler Pro League een vlotte 5-0 zege behaald tegen een flauw Waasland-Beveren. Essevee houdt dankzij de winst uitzicht op de top zes, Waasland-Beveren is onderin nog niet helemaal zeker van het behoud. Zulte Waregem, waar winteraanwinst Jelle Vossen meteen in de basis begon, startte sterk aan de wedstrijd. Saido Berahino (16.) opende de score, en een handvol minuten later verdubbelde captain Davy De fauw (21.) op strafschop. Waasland-Beveren holde achter de feiten aan en op slag van rusten gleed Vossen (43.) een center van Bruno knap binnen. In de tweede periode diepte de thuisploeg de score verder uit tegen onzichtbare bezoekers. Opnieuw Vossen (65.) kopte de 4-0 binnen, Gianni Bruno (79.) tekende op penalty voor de 5-0.

Zulte Waregem (34 ptn) deelt in de stand de zevende stek met KV Mechelen (match minder) en houdt zicht op de top zes. De nummer zes KRC Genk telt 37 punten, daarboven is de kloof met Standard (41 ptn) en Charleroi (41 ptn, match minder) al wat groter. Ook Anderlecht, negende met 33 punten, hoopt nog op play-off 1. Voor de nummer tien Sint-Truiden (29 ptn) lijkt het einde verhaal.

Met een vijftiende plaats en twintig punten is Waasland-Beveren onderin nog niet helemaal zeker van het behoud, al moet rode lantaarn Cercle Brugge (11 ptn) wel een heel stevige eindspurt inzetten om nog degradatie te ontlopen.

Zulte Waregem maakt volgende speeldag de trip naar Charleroi voor een belangrijke match met het oog op PO 1. Waasland-Beveren ontvangt KV Kortrijk.

bron: Belga