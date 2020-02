Dries Devenyns pakt de zege in Cadel Evans Great Ocean Road Race

Dries Devenyns heeft zondag de zesde editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race (Aus/WorldTour) gewonnen. De renner van Deceuninck – Quick-Step haalde het na 171,7 km in het Australische Geelong in een waaierkoers voor de Rus Pavel Sivakov (Ineos). Daryl Impey won de sprint om de derde plek van Jens Keukeleire. Net zoals bij de vrouwen op zaterdag kregen ook de mannen veel wind voorgeschoteld in Geelong en die zou zijn rol spelen in de wedstrijd. Al vroeg sloegen drie vluchters de handen in elkaar: Connor Leahy, Rudy Porter en Carter Turnbull, maar meer dan 1:15 kregen ze nooit van het peloton, waar de snelheid hoog lag.

Toen Ineos een eerste keer aan de boom schudde, brak het peloton en kregen we nog zo’n 90 renners op kop, de vluchters waren intussen ingerekend. Alles werd evenwel weer te herdoen toen de wind draaide. Een peloton dus, een nieuwe kopgroep werd gevormd op 140 km van het eind, met opnieuw Schultz en Turnbull. Ze reden een bonus van ruim zes minuten bij elkaar.

In het peloton werkten Bora, Cofidis, Lotto Soudal en Deceuninck – Quick-Step. Ook Ineos stak een handje toe en de vluchters leken vogels voor de kat met nog slechts 15 tellen bonus. Tot het tempo weer zakte en ze weer wat uitliepen. Op de tweede beklimming van Challambra Crescent moest Schultz er af, wat later maakten Jonas Rutsch (EF Pro Cycling), Falian Lienhard (Groupama-FDJ), Alexander Cataford (Israel Start-Up Nation), Kiel Reijnen (Trek-Segafredo) en Geoffrey Bouchard (AG2R) de oversteek naar Turnbull in de afdaling.

Maar ook deze groep zou het niet tot het eind uitzingen. Finaal zou een kopgroep van zeventien renners wegrijden uit wat overbleef van het peloton. Mitchelton-Scott voerde de forcing voor Daryl Impey en Simon Yates, ook Sivakov en snelle mannen Ewan, Viviani en Nathan Haas schoven mee, net zoals Jens Keukeleire, Dries Devenyns en Jay McCarthy. Op de laatste beklimming van Challambra Crescent versnelde Yates. De sprinters moesten er af, vijf renners sloten nog aan: Keukeleire, McCarthy, Daryl Impey, Sivakov en Devenyns.

In de laatste kilometers regende het aanvallen, Sivakov sprong weg op een hellend stuk, op 5 km van het eind en alleen Devenyns wist het kloofje te overbruggen. Na een lepe finale snelde hij naar de zege. Het was geleden van 2016 dat Devenyns nog eens mocht juichen, in een rit in de Ronde van Wallonië. Op de erelijst in Geelong is hij de opvolger van de Italiaan Elia Viviani.

bron: Belga