Djokovic knokt zich naar achtste titel op Australian Open

De Serviër Novak Djokovic (ATP 2) heeft vandaag voor de achtste keer het Australian Open bij de mannen op zijn naam geschreven. In de finale in de Rod Laver Arena in Melbourne haalde de 32-jarige Djokovic, tweede reekshoofd, het van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5), reekshoofd nummer vijf: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 en 6-4 na 3 uur en 59 minuten. In set twee en drie leek Thiem voor de verrassing te kunnen zorgen, maar Djokovic vond na een blessurebehandeling zijn tweede adem en maakte het genadeloos af. In Melbourne verloor hij nog nooit een finale.

Djokovic is zo voor het tweede jaar op rij de beste in Melbourne. Vorig jaar haalde hij het in de finale van Rafael Nadal. Met acht zeges (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 en 2020) is hij recordhouder. Achter Djokovic staan Roger Federer en Roy Emerson op zes. De Serviër heeft samengeteld zeventien grandslamzeges op de teller staan en maakt al een tijdje jacht op het record van Roger Federer, die aan twintig grandslamzeges zit. De Zwitser wacht sinds het Australian Open van 2018 wel op een nieuwe triomf. Dankzij de zege wordt Djokovic ook opnieuw de nummer een van de wereld. Die leidersplaats neemt hij over van Nadal. De Spanjaard ging er in de kwartfinales uit tegen Thiem.

De Oostenrijker kan terugblikken op zijn beste Australian Open ooit. Vorig jaar sneuvelde hij in Melbourne in de tweede ronde. Voordien was een plaats in de vierde ronde (2017 en 2018) zijn beste resultaat. Het was zijn derde grandslamfinale, op Roland Garros was hij al twee keer (2018 en 2019) verliezend finalist. Op het US Open is een kwartfinale in 2018 zijn beste resultaat, op Wimbledon zat er niet meer in dan een vierde ronde in 2017.

