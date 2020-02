Coronavirus – Wenzhou verplicht bewoners om thuis te blijven

De Chinese stad Wenzhou (oost), een van de zwaarst getroffen door de epidemie van het coronavirus, heeft zondag haar meer dan 9 miljoen inwoners opgelegd om in hun woning te blijven. Het verkeer wordt er ook beperkt, aldus de autoriteiten. Met 265 gevallen van besmetting is Wenzhou een van de steden in China die het zwaarst getroffen is door de epidemie van virale longontsteking, die nu meer dan 14.000 mensen in het hele land heeft besmet, waaronder 304 dodelijk, volgens officiële cijfers.

Bewoners zijn nu dus verplicht om thuis te blijven. Volgens de lokale autoriteiten mag slechts één persoon per huishouden om de twee dagen uitgaan om te winkelen. Openbaar vervoer is opgeschort, evenals langeafstandsbussen. De belangrijkste snelwegen zijn bijna volledig afgesloten voor autoverkeer.

Openbare plaatsen zoals bioscopen of zwembaden zijn gesloten. Bedrijven hoeven niet vóór 17 februari weer aan het werk te gaan en scholen blijven tot 1 maart gesloten.

Wenzhou ligt meer dan 800 km van Wuhan, de stad in het centrum van het land waar het coronavirus in december verscheen en dat de facto op 23 januari in quarantaine werd geplaatst.

Bron: Belga