Coronavirus – Twintigtal gerepatrieerde Fransen hebben symptomen

Een twintigtal passagiers van een vliegtuig dat zondag vanuit China in Frankrijk aankwam, zijn op het tarmac van de luchthaven gebleven in afwachting van een test, want ze vertoonden symptomen van besmetting met het nieuwe coronavirus, zo heeft de Franse minister van Gezondheid Agnès Buzyn zondag gezegd. “Een twintigtal mensen die symptomen vertoonden, zijn op het tarmac gebleven” in Istres (in het zuiden van Frankrijk), “onder toezicht van legerartsen, in afwachting van een test”, zei de minister op een persconferentie in Parijs.

Het gaat zowel om “Franse als niet-Europese onderdanen. In functie van de resultaten van de test worden ze in het ziekenhuis opgenomen, als de test positief is, of kunnen ze naar het centrum van Carry-le-Rouet of het centrum van Aix-en-Provence gaan”, de twee plaatsen waar gerepatrieerden in quarantaine geplaatst worden. De resultaten van de tests worden “in de loop van de avond” verwacht.

Tot dusver werden in Frankrijk zes gevallen van besmetting met het virus vastgesteld.

