Coronavirus – Gerepatrieerde Belgen aangekomen op Melsbroek

Op de militaire luchthaven van Melsbroek zijn de Belgen en mensen uit verschillende andere Europese landen aangekomen die uit China zijn geëvacueerd wegens de uitbraak van het coronavirus. De Belgen zullen normaal gezien twee weken in quarantaine blijven. De Europeanen, onder wie negen Belgen en drie van hun naasten, hebben er een lange reis op zitten. Ze werden eerst van China naar Istres, bij Marseille in Frankrijk, gevlogen. Daar vertrokken ze na enkele controles richting Brussel. De Belgen worden in quarantaine geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De andere Europeanen reizen verder naar hun thuislanden.

bron: Belga