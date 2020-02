Coronavirus – Eerste dodelijk slachtoffer buiten China in Filipijnen

In de Filipijnen is zaterdag een man overleden aan het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer buiten China.

Het slachtoffer is een 44-jarige Chinese man, die op zaterdag stierf nadat hij sinds 25 januari in quarantaine zat, zei minister van Volksgezondheid Francisco Duque. De man is de metgezel van het eerste geval van het virus in de Filipijnen, een 38-jarige Chinese vrouw.

“In de loop van de opname van de patiënt ontwikkelde hij een ernstige longontsteking”, vertelde Duque op een persconferentie. “In zijn laatste paar dagen was de patiënt stabiel en vertoonde hij tekenen van verbetering, maar zijn toestand verslechterde de laatste 24 uur en hij overleed”, voegde hij eraan toe.

Het echtpaar, beide uit Wuhan, China, arriveerde op 21 januari vanuit Hong Kong op de Filipijnen. Het zijn tot nu toe de enige bevestigde gevallen in de Filipijnen.

bron: Belga