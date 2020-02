Coronavirus – Dodentol loopt op tot 304, 45 nieuwe gevallen in China

De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben zondag bekendgemaakt dat er opnieuw 45 mensen zijn bezweken aan het coronavirus. Dat brengt de dodentol op 304. In een dagelijkse update lieten de Chinese autoriteiten ook weten dat er 1.921 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de provincie Hubei.

Het virus dook in december op op een markt in Wuhan, de provinciale hoofdstad, waar wilde dieren worden verkocht voor consumptie. De epidemie verspreidde zich snel, dankzij de grote migraties die traditioneel gepaard gaan met het Chinese Nieuwjaar.

Bron: Belga